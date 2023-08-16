В США узнали о расколе между Зеленским и командованием ВСУ

Командование ВСУ и администрация президента Украины Владимира Зеленского не могут договориться о судьбе контрнаступления. Чиновники решили, что военные доставляли им слишком оптимистичные доклады, пишет Newsweek со ссылкой на источники, близкие к украинским властям.

Провал контрнаступления обострил отношения между командованием ВСУ и администрацией президента. По словам источника, военачальники могли ввести в заблуждение офис президента, предоставляя «чрезмерно радужные оценки» хода контрнаступления.

Командование ВСУ хочет продолжить попытки контратаковать, но Зеленский пока не выбрал: идти ва-банк или пожалеть солдат и смириться с поражением.

«Среди украинского руководства определенно есть некоторые разногласия по поводу военной стратегии. Есть ощущение, что они были введены в заблуждение военными в отношении того, насколько хорошо пройдет это контрнаступление. И они недовольны этим», – рассказал источник.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон продолжает выделять помощь Киеву потому, что миф об украинском контрнаступлении поддерживает миф о величии США. Но на линии соприкосновения успехи Украины так малы, что ВСУ просто отправляют солдат «на убой».

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»