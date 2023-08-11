Медведев: миф о контрнаступлении ВСУ поддерживает миф о величии США

Вашингтон продолжает выделять помощь Киеву потому, что миф об украинском контрнаступлении поддерживает миф о величии США, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Вместо поиска пути к миру Киев только «отправляет на убой тысячи несчастных».

Медведев отметил, что новость о формировании нового пакета помощи для Киева заставила вздрогнуть весь «просвещённый мир». Но цель отправки новых «десятков бессмысленных миллиардов долларов» не в помощи Киеву.

«Это очень важные деньги для геронтократической элиты из Демпартии США и её обслуги в ЕС. Ведь миф «великого контрнаступления» поддерживает миф «великой экономики доллара». Мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Америка хочет безраздельной власти и ради неё не жалеет кровавого украинского сала», – написал политик в своем телеграм-канале.

По его мнению, страдающим в окопах людям нужна капитуляция, чтобы наступил мир. И отправка «на убой тысяч несчастных» в рамках контрнаступления «никак не поможет киевскому режиму».

Белый дом запросил одобрение конгресса США на выделение в помощь Киеву 24 млрд долларов. из них больше половины, 13,1 млрд, пойдут на закупку оружия для Украины и опустевших арсеналов США.

Москва, Наталья Рязанова

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