Чехия сняла преграды для размещения у себя войск США

Чехия и США углубили военное сотрудничество, что позволит Штатам легче размещать свои войска на чешской территории. Ратификация договора об обороне с США завершилась 16 августа, пишет AP.

Соглашение определяет правовой режим для ввода в Чехию американский войск и их размещения. Для этого все еще требуется одобрение правительства и парламента, но процедура упрощена на время продолжения конфликта на Украине.

Соглашение о сотрудничестве в области обороны в июле было одобрено обеими платами парламента. 1 августа документ подписал президент страны Петр Павел. В среду премьер-министр Чехии Петр Фиала завершил ратификацию, подписав договор.

В апреле Польша объявила, что примет у себя дополнительно несколько тысяч американских военных. В июне Варшава призвала НАТО ускорить ее принятие в программу Nuclear Sharing, чтобы Вашингтон мог разместить на польской земле свое ядерное оружие.

Прага, Наталья Рязанова

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