Штрафы и лишение свободы: в Совфеде предложили наказывать за публикацию фото и видео атак БПЛА

Группа сенаторов разработала законопроект о запрете распространять в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак дронов и других военных сведений. Об этом сообщил глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, исключение составят официально распространенные Минобороны РФ материалы.

В частности, сенаторы предложили запретить распространение материалов с данными о дислокации и передислокации Вооруженных сил РФ, о военной инфраструктуре, критически важных объектах, позволяющих идентифицировать место их нахождения, установить факт их поражения и оценить характер нанесенных повреждений, передает ТАСС. Кроме того, предлагается запретить распространение сведений о месте обстрела или попадания снаряда на территории России, об использовании оружия, средств ПВО, беспилотников и других специальных средства поражения, позволяющих идентифицировать их тип, место нахождения, запуска или траекторию полета, рассказал Клишас.

Соответствующие изменения планируется внести в законы «О СМИ» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Опубликованные в нарушение закона данные будут признаны новым видом «противоправной, опасной для общества и государства информации».

Авторы инициативы предлагают ввести наказание для нарушителей. По информации СМИ, им будет грозить штраф от 30 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет при повторном опубликовании военных сведений.

Минимальный штраф для физлиц может составить 30 тыс. рублей, для государственных и муниципальных служащих – до 100 тыс. рублей и для юрлиц – до 300 тыс. рублей.

«Зачастую выкладываемые в интернете и публикуемые в СМИ фото- и видеоматериалы используются вооруженными силами противника для идентификации места нахождения военной техники, оружия и боеприпасов, различных объектов, в том числе военной инфраструктуры, а равно любой потенциальной боевой цели», – пояснил Клишас. Также фото- и видео места попадания снаряда на территории России позволяют противнику корректировать удары, указал он.

Ранее крымские власти предложили наказывать граждан за публикацию информации о расположении военных объектов и их деятельности, к примеру, об отражении ПВО атак со стороны Украины, а также за распространение фото и видео о последствиях атак ВСУ на территории России.

Москва, Наталья Петрова

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