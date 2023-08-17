США боятся отправлять Украине современную технику, чтобы секреты не утекли в Китай

США не хотят делиться с Украиной новейшей техникой из страха, что ее секреты утекут в Китай. Россияне массово получают трофеи иностранных вооружений и могут передать описание технологий китайским партнёрам, считает американский военный эксперт Мэтью Хо.

Он напомнил, что Россия уже получила технологию ракет HIMARS и научилась глушить системы GPS, которыми они управлялись.

«Выяснить, как нейтрализовать эти ракеты, могут не только русские. Полученную информацию они могут передать китайцам. И вот о противостоянии с Китаем американцы действительно беспокоятся, поэтому мы и не хотим, чтобы китайцы что-либо знали о нашем оружии», – сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его мнению, Вашингтон поэтому так долго не соглашался передавать Киеву танки Abrams. И в итоге отправил старые модели M1A1 вместо новейших версий танков.

Во время инспекции в зоне спецоперации министр обороны РФ Сергей Шойгу осмотрел трофейную западную технику. В том числе шведскую боевую машину пехоты CV90, подбитую из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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