Шойгу показали захваченную у ВСУ западную технику

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал передовой командный пункт группировки «Центр» в зоне спецоперации. Глава ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, командиров и офицеров штаба о текущей обстановке и выполнении боевых задач. Кроме того, министру показали трофейную западную технику, сообщило Минобороны.

Шойгу поблагодарил командование и личный состав группировки «Центр» за успешные наступательные действия на Краснолиманском направлении и взятие войсками более выгодных позиций. При этом министр Шойгу обратил особое внимание на необходимость нанесения упреждающего удара по противнику при его выбивании с удерживаемых позиций. «Данные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военнослужащих», – отмечается в сообщении.

В ходе визита Шойгу показали захваченную в бою шведскую боевую машину пехоты CV90. Эта боевая машина, поступившая на вооружение шведской армии в 1993 году, была брошена украинскими военнослужащими после поражения выстрелом из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, отметили в Минобороны.

Командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев рассказал министру обороны, что в поставленной странами Запада бронетехнике нет комплектов запчастей и инструментов, что делает невозможным ее оперативный ремонт в зоне боевых действий. Еще одним недостатком CV90 является низкий темп стрельбы, а на последующую перезарядку требуется до одной минуты, отметил командующий. Кроме того, у переданных Украине шведских бронемашин «отсутствует комплекс управляемого вооружения и низкая живучесть из-за высокого силуэта», сообщили в Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

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