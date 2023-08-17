Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил продление военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток. Глава государства подписал соответствующие законы, следует из данных на сайте украинского парламента.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк подтвердил подписание законов в своем телеграм-канале.
«Президент подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года», – говорится в сообщении парламентария.
Верховная Рада Украины приняла законы о продлении военного положения после просьбы президента. В связи с чем намеченные на октябрь парламентские выборы не состоятся.
Киев, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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