Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил продление военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток. Глава государства подписал соответствующие законы, следует из данных на сайте украинского парламента.

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк подтвердил подписание законов в своем телеграм-канале.

«Президент подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года», – говорится в сообщении парламентария.

Верховная Рада Украины приняла законы о продлении военного положения после просьбы президента. В связи с чем намеченные на октябрь парламентские выборы не состоятся.

Киев, Наталья Рязанова

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