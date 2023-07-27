На Украине отменили осенние выборы в парламент

Депутаты Верховной Рады Украины добрили продление на три месяца военного положения в стране. В связи с чем намеченные на октябрь парламентские выборы не состоятся.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отправил на утверждение депутатам указы о продлении военного положения и проведения всеобщей мобилизации.

По данным издания «Страна.ua», депутаты единогласно поддержали предложение главы государства. За продление военного положения отдано 347 голосов, 14 парламентариев не участвовали в голосовании.

Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что итоги голосования решили вопрос об осенних выборах в парламент.

«В конце октября парламентских выборов на Украине не будет. Рада продлила военное положение до 15 ноября», – написал он в телеграм-канале.

В июне Зеленский заявил, что президентские выборы на Украине пройдут только после завершения боевых действий. Он подчеркнул, что выборы должны проходить в мирное время. Голосование за главу государства на Украине должно было пройти весной 2024 года.

Киев, Наталья Рязанова

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