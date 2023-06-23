Зеленский отказался проводить президентские выборы

Президентские выборы на Украине пройдут только после завершения боевых действий. Об этом заявил действующий глава государства Владимир Зеленский в интервью западным СМИ.

«Согласно законодательству [Украины], выборы должны проходить в мирное время, когда нет боевых действий», – сказал Зеленский, отвечая на вопрос, пройдут ли на Украине очередные президентские выборы весной 2024 года.

Зеленский ввел военное положение на Украине 24 февраля 2022 года, после чего продлевал срок его действия. На данный момент военное положение действует до 18 августа.

Киев, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»