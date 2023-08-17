Швейцария добавила в санкционный список 41 лицо из Белоруссии

Швейцария ввела санкции в отношении трех юридических и 38 физических лиц из Белоруссии, следует из списка на сайте национального государственного секретариата по экономическим вопросам.

В черный список добавлены концерн «Белнефтехим», «Минский электротехнический завод» и АО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК». Среди попавших под санкции белорусских граждан судьи, сотрудники прокуратуры, пенитенциарных учреждений и СМИ.

Швейцария также поддержала 11-й пакет антироссийских санкций, принятый Евросоюзом. Новые меры направлены на борьбу с обходом санкций в третьих странах и со стороны третьих стран.

Британское правительство также расширило санкционный список на 25 пунктов. Под ограничения попали шесть предприятий из Белоруссии, и 19 граждан и компаний, якобы связанных со стратегическими секторами экономики РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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