Великобритания расширила санкции против России и Белоруссии

Британское правительство внесло в санкционный список еще шесть предприятий из Белоруссии, связанных с оборонным сектором. Санкционный список в отношении России пополнился 19 новыми пунктами, сообщили в британском МИД.

«Добавлены шесть новых пунктов в рамках режима санкций против Белоруссии и 19 новых пунктов в рамках режима санкций в отношении России», – говорится в сообщении. Активы граждан и компаний, попавших под санкции, будут заморожены на британской территории.

В черный список внесли Гомельский радиозавод, «Оршанский авиаремонтный завод», «Кидма Тех», «АО Пеленг», «2566 Завод по ремонту радиоэлектронного вооружения», Bolomo Holding. Их выбрали из-за выгоды, которую предприятия якобы получают от белорусского правительства в стратегически важном секторе.

Санкционный режим распространили на российские «СМТ-АйЛогик», «Стаут», «Тесткомплект». Также в черный список попали организации и граждане из Ирана, ОАЭ, Турции, Швейцарии и Словакии за сотрудничество с Россией в стратегически важных отраслях.

Как сообщал «Новый День», Лондон втихую выдает российским бизнесменам лицензии на обход санкций. В 2022 году Управление по осуществлению финансовых санкций выдало как минимум 82 лицензии, а текущем поступило еще больше заявок.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»