Великобритания тайно выдает лицензии российским олигархам для обхода санкций

Великобритания помогает российским миллиардерам обходить санкции. Как сообщает The New York Times, Лондон выдал специальные лицензии иностранцам, которые позволяют им легально тратить деньги.

Российские бизнесмены стали массово жаловаться на невозможность оплатить самое необходимое после введения ограничений и блокировки их активов. В частности, об этом заявлял основатель Альфа-Банка Михаил Фридман. Как оказалось, британские власти пошли навстречу и выдали миллиардеру лицензию на расходы 7 тысяч фунтов на покрытие основных нужд. Также ему разрешили оплатить труд 19 работников из обслуживающего персонала, среди которых горничные, повара и водители. За 10 месяцев набежала сумма в 300 тысяч фунтов. Аналогичное разрешение получил партнер Фридмана Петр Авен – ему одобрили ежемесячные траты в размере 60 тысяч фунтов.

По данным издания, в прошлом году местное Управление по осуществлению финансовых санкций выдало как минимум 82 лицензии и сейчас продолжает рассматривать большое количество заявок.

В британском минфине отказались комментировать конкретные случаи, но подчеркнули, что лицензии были выданы для осуществления платежей на «основные нужды». При этом ведомство строго контролирует расходы.

Очевидно, что Лондон благосклонно относится к людям, которые инвестировали миллиарды долларов в экономику страны, пишет NYT. К тому же британское правительство экономит, разрешая бизнесменам самим оплачивать расходы, в противном случае пришлось бы тратить бюджетные средства на содержание арестованного имущества.

Лондон, Зоя Осколкова

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