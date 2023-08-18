СМИ: в конгрессе США выросло число противников помощи для Украины

Неудачи Украины в контрнаступлении и негативный прогноз американской разведки привели к большему разделению в конгрессе США. Все больше конгрессменов выступают против выделения очередного пакета помощи Киеву, пишет The Washington Post.

«Некоторые республиканцы теперь против выделения дополнительных 20,6 млрд долларов для помощи Украине, учитывая скромные результаты наступления», – говорится в статье.

Чиновники на условии анонимности рассказали о негативном прогнозе американской разведки.

«Контрнаступление, которое стоило Западу оружия и военной техники на десятки миллиардов долларов, не достигло своих целей. Разведка США считает, что контрнаступление Украины не сможет достичь ключевой цели и отрезать Москве путь в Крым по суше», – пишет издание.

Некоторые республиканцы критикуют Белый дом за медлительность. Но эксперты уверены, что даже поставки американских истребителей и ракетных систем большой дальности не изменили бы ход контрнаступления.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и конгрессмен Пол Госар выступили против выделения Киеву дополнительной помощи. Оба призвали Белый дом обратить внимание на внутренние проблемы Штатов и не тратить деньги на нужды Украины.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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