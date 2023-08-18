ЮАР пригласила 60 стран на переговоры на саммите БРИКС

Более 60 стран мира получили приглашение участвовать в дискуссиях на саммите БРИКС в ЮАР. В их числе государства, подавшие заявки на вступление в группу, пишет ТАСС со ссылкой на источник среди дипломатов в Южно-Африканской Республике.

«Для дискуссий в рамках саммита приглашены более 60 стран, это и страны Африки, и страны, подавшие заявки в БРИКС. Запланированы предметные дискуссии по диалогу с государствами Глобального Юга», – сказал источник.

В группу, объединяющую Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, намерены вступить 23 государства. МИД ЮАР надеется, что соглашение о присоединении новых членов будет достигнуто во время саммита группы. Мероприятие запланировано на 22-24 августа в Йоханнесбурге.

Йоханнесбург, Наталья Рязанова

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