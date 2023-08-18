МИД России вызвал посла Молдавии из-за сокращения штата дипмиссии РФ

МИД России вызвал посла Молдавии в Москве Лилиана Дария из-за решения молдавских властей сократить число сотрудников российской дипмиссии. Москва предупредила, что подобные действия Кишинева плохо скажутся на российско-молдавских отношениях.

В министерстве подчеркнули, что для решения молдавских властей не было никаких оснований.

«Заявлен протест в связи с решением официального Кишинёва радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии. Дарию сообщено, что в качестве асимметричной ответной меры закрыт въезд в РФ ряду официальных лиц Республики Молдова», – говорится в заявлении МИД РФ.

В дипломатическом ведомстве отметили, что отношения между двумя странами находятся в глубоком кризисе из-за действий молдавской стороны. «Недружественный шаг» приведёт к их дальнейшему разрушению, предупредили в министерстве.

Кишинев объявил о сокращении численности персонала в российском посольстве 26 июля. Российских дипломатов обвинили в «дестабилизации ситуации в стране», но доказательств подобных действий не представили.

Москва, Наталья Рязанова

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