Молдавия сократит персонал посольства России

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николай Попеску объявил о сокращении численности персонала в российском посольстве. Кишинёв обвинил российских дипломатов в «дестабилизации ситуации в стране», но не привел никаких доказательств.

«Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа дипломатов РФ, аккредитованных в Молдове», – цитирует Попеску ТАСС.

Министр объяснил решение тем, что «часть сотрудников посольства причастна к дестабилизации ситуации в стране».

В российской дипмиссии в Молдове уже получили извещение о сокращении численности сотрудников со стороны молдавских властей. Посол Олег Васнецов считает, что решение было принято давно, а недавний шпионский скандал использовали как повод, чтобы привести его в жизнь.

«Об этом нам сегодня было объявлено. С нашей точки зрения, это серьезно подрывает возможности диалога между двумя странами, и, собственно, это решение совершенно не в духе дружественных нам стран», – приводят слова посла «Известия».

В начале июля Служба информации и безопасности Молдавии объявила о раскрытии агентурной сети, якобы работавшей в пользу России. По версии СИБ, двое россиян с 2020 года вербовали сторонников, чтобы проводить «информационные операции» и влиять на молдавское общество с целью «сохранения зависимости республики от России».

Кишинёв, Наталья Рязанова

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