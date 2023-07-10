В Молдавии раскрыли сеть агентов, якобы связанных с Россией

Служба информации и безопасности Молдавии раскрыла агентурную сеть, работавшую в стране с 2020 года. Правоохранители обвинили ее организаторов и участников в шпионаже в пользу России, сообщила пресс-служба ведомства.

Под следствием находятся граждане РФ Юрий, Вадим и гражданин Молдавии, которого объявили в розыск. По версии СИБ, двое россиян с 2020 года вербовали сторонников якобы для работы в интересах России. Они намеревались проводить «информационные операции», чтобы влиять на молдавское общество с целью «сохранения зависимости республики от России».

Агентурная сеть собирала компромат на общественных деятелей и политиков, вела работу в соцсетях. Она же готовила диверсии на деньги, якобы поступающие из России.

Трех подозреваемых обвинили в измене Родине и шпионаже, а одного из них еще и в мошенничестве в крупных размерах. Дело передано в суд.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что «в отношениях с Россией у республики никогда не было взаимоуважения». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью это утверждение. Дипломат подчеркнула, что россияне всегда уважительно относились к молдаванам, а между странами существуют крепкие исторические связи.

Кишинев, Наталья Рязанова

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