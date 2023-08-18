Пентагон: Обучение украинцев пилотированию F-16 может занять пять лет

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей в пятницу, 18 августа, заявил, что подготовка украинских эскадрилий истребителей-бомбардировщиков F-16 для их участия в боевых действиях может занять до пяти лет, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления генерал Хекер сказал: «Получение навыков управления F-16 не происходит в одночасье. Некоторые системы вооружений можно освоить довольно быстро. Но обучение управлению таких систем, как F-16, требуют значительного времени. Так, чтобы сформировать пару эскадрилий F-16 и обеспечить их достаточно высокую готовность и профессионализм, может понадобиться четыре или пять лет. Я думаю, что передача истребителей в краткосрочной перспективе немного поможет Киеву, но панацеей это не станет».

Отметим, что ранее сегодня Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил информацию, что Вашингтон готов утвердить поставки Украине истребителей F-16 от третьих стран после завершения подготовки украинских пилотов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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