Швеция отказалась передавать Киеву истребители Gripen

Власти Швеции не планируют в ближайшем будущем поставлять Украине истребители Gripen. Об этом заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон в интервью телеканалу TV4.

По его словам, Швеция является «географически большим государством» и до сих пор не получила статус члена НАТО, поэтому должна думать о собственной безопасности.

Также он сообщил, что Швеция работает в так называемой коалиции F-16 с 14 странами, «чтобы обеспечить летный потенциал Украины».

Кристерссон рассказал, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Стокгольм 19 августа тот снова призвал правительство Швеции передать ВСУ истребители Gripen. Однако, подчеркнул он, власти должны соблюдать баланс «между тем, что мы можем выделить для них (Киева – прим. ред.), и тем, что мы должны иметь сами».

Ранее Швеция пообещала организовать на Украине производство БМП CV90.

Стокгольм, Наталья Петрова

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