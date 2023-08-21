Во Франции усомнились, что Украина получит F-16 от Нидерландов

Украина вряд ли получит истребители F-16 от Нидерландов, считает глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он уверен, что после парламентский выборов соотношение сил изменится, и Нидерланды «выберут мир».

Киев получил обещание об отправке самолетов от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Но его правительство уходит в отставку, а после выборов в парламент расстановка сил изменится, как и отношение к передаче американских истребителей, считает политик.

«На досрочных парламентских выборах 22 ноября «Партия свободы» победит его партию! Они выберут мир и оставят F-16 себе!» – предупредил Филиппо в своем блоге.

В Белом доме подтвердили, что Вашингтон готов одобрить передачу Киеву истребителей F-16 от третьих стран. Но только после того, как украинские пилоты пройдут обучение. Пентагон предупредил, что обучиться навыкам управления F-16 не получится быстро. А подготовка украинских эскадрилий истребителей-бомбардировщиков F-16 может занять до пяти лет.

Париж, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»