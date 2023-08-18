Белый дом подтвердил: США готовы передать F-16 от третьих стран после обучения украинских летчиков

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил распространенную ранее СМИ неофициальную информацию, что Вашингтон готов утвердить поставки Украине истребителей F-16 от третьих стран после завершения подготовки украинских пилотов. Представитель Белого дома сослался на письмо госсекретаря США Энтони Блинкена.

«В письме от госсекретаря США Энтони Блинкена его коллегам в Европе мы сформулировали, что по завершении обучения пилотов, США, проведя консультации с конгрессом, будут готовы одобрить передачу Украине истребителей F-16 из третьих стран», – заявил на брифинге Салливан (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на главу МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена сообщил, что Дания получила от США одобрение на поставку Украине F-16 после обучения украинских пилотов. В правительстве Нидерландов также сообщили, что тоже получили от Блинкена письмо с разрешением на передачу Украине F-16.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»