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Пятница, 18 августа 2023, 17:42 мск

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Белый дом подтвердил: США готовы передать F-16 от третьих стран после обучения украинских летчиков

Фото: lockheedmartin.com

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил распространенную ранее СМИ неофициальную информацию, что Вашингтон готов утвердить поставки Украине истребителей F-16 от третьих стран после завершения подготовки украинских пилотов. Представитель Белого дома сослался на письмо госсекретаря США Энтони Блинкена.

«В письме от госсекретаря США Энтони Блинкена его коллегам в Европе мы сформулировали, что по завершении обучения пилотов, США, проведя консультации с конгрессом, будут готовы одобрить передачу Украине истребителей F-16 из третьих стран», – заявил на брифинге Салливан (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на главу МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена сообщил, что Дания получила от США одобрение на поставку Украине F-16 после обучения украинских пилотов. В правительстве Нидерландов также сообщили, что тоже получили от Блинкена письмо с разрешением на передачу Украине F-16.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / США

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