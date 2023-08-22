Экс-советник Пентагона: еще недостаточно украинцев умерли за Вашингтон

Положение Киева подошло к катастрофическому, но Белый дом не торопит мирные переговоры. Ситуация выглядит так, словно еще недостаточно украинцев погибли за Вашингтон, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его мнению, налицо полный провал Киева. Украина сможет избежать гуманитарного кризиса, только если быстро согласится на мирные переговоры.

«От продолжения борьбы не отказываются, основываясь на допущении, что произойдет чудо и украинцы восстановят свои силы. Мне больно это признавать, но звучит так, будто еще недостаточно украинцев погибли за Вашингтон», – сказал эксперт в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

Консультант Госдепа США Уэсли Саттервайт и аналитик центра изучения демократии Люнебургского университета Лейфана в ФРГ Алекс Бурилков тоже высказались за скорейше заключение мира на Украине. Они призвали Вашингтон подтолкнуть Киев к миру, пока Москва снова не перешла в наступление.

Эксперты отметили, что осенью поставки западной техники и вооружений не помогут киевскому режиму противостоять дождям и грязи. Неясно, когда в украинском небе появятся F-16 и смогут ли они противостоять мощи ВВС России и ее ПВО. Появление «антиквариата» в виде немецких Leopard 1 тоже вряд ли изменит расстановку сил.

Разумный выход для Киева – обменять часть свои территорий на гарантии безопасности от США. Иначе Россия начнет новое наступление, и оно скорее всего будет удачным. Тогда Москва сможет сказать, что победила в противостоянии со всем Западом.

«Россия смогла бы заявить, что она в одиночку противостояла Западу и победила. [Вместо этого] Вашингтон может постепенно разрядить напряженность в отношениях с Москвой и восстановить диалог о будущей траектории европейской архитектуры безопасности», – заявили эксперты в статье для National Interest.

Саттервайт и Бурилков отметили, что Штатам сейчас лучше сосредоточиться на тихоокеанском регионе, где американское влияние слабеет, а влияние КНР набирает силу.

Разведка США и некоторые эксперты признали провал контрнаступления Киева. В конгрессе все громче звучат призывы прекратить помощь Украине и направить средства на внутренние проблемы. Конгрессмен-республиканец Энди Харрис заявил, что Киеву придется согласиться на мирные переговоры.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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