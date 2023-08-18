В США признали провал контрнаступления ВСУ и призвали к мирным переговорам

Конгрессмен-республиканец Энди Харрис заявил, что украинское контрнаступление украинских войск провалилось, а Киеву в связи с этим придется согласиться на мирные переговоры. Такое заявление член палаты представителей от штата Мэриленд сделал на встрече с избирателями, пишет Politico.

«Говорю прямо, оно (контрнаступление ВСУ – прим. ред.) провалилось. Я уже не уверен, что это можно выиграть», – сказал Харрис, отметив, что ситуация для ВСУ становится патовой и к этому нужно «относиться реалистично».

По мнению Харриса, пришло время «реально призвать к мирным переговорам». Как отметил конгрессмен, он знает о нежелании Зеленского пойти на это, однако, подчеркнул политик, украинский президент без помощи США «проиграл бы с позором». Более того, финансовая и военная поддержка со стороны Вашингтона не поможет Зеленскому победить, убежден конгрессмен.

Издание отмечает, что Харрис был «непоколебимым в своей поддержке» Зеленского в первые месяцы с начала российской спецоперации и отдал свой голос за большой пакет помощи Украине от Конгресса в 2022 году. Однако впоследствии тон политика в отношении помощи Украине изменился, что является еще «одним признаком изменения позиции Республиканской партии в этом вопросе», указывает Politico.

Харрис «присоединился к хору сторонников жесткой линии Республиканской партии на Капитолийском холме», которые выступают за прекращение боевых действий и начало мирных переговоров, заключило издание, передает «Прайм».

Ранее газета The Washington Post сообщила, что неудачи Киева в контрнаступлении и негативный прогноз американской разведки привели к большему разделению в Конгрессе США: все больше конгрессменов выступают против выделения очередного пакета помощи Украине.

Вашингтон, Наталья Петрова

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