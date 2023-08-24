Япония, США и Южная Корея готовят новые санкции против КНДР

Южная Корея, США и Япония осудили попытку КНДР вывести на орбиту спутник-шпион. Стороны намерены договориться о введении дополнительных односторонних санкций против Северной Кореи, передает агентство «Рёнхап».

Пхеньян подтвердил, что второй запуск военного спутника-разведчика «Манригён-1» провалился. Пуск проведен на рассвете 24 августа с космодрома в уезде Чхольсан. После отделения второй ступени в системе случилась ошибка и ракета взорвалась. Третья попытка вывести на орбиту военный спутник запланирована на октябрь, пишет ЦТАК.

Трое союзников в ходе телефонных переговоров «решительно осудили» запуск КНДР космической ракеты. Они заявили, что использование подобных технологий Пхеньяном противоречит резолюции Совбеза ООН. Япония, США и Южная Корея предупредили, что будут наращивать сотрудничество, поскольку КНДР «продолжает свои провокации».

Министерства иностранных дел трех стран договорились проработать вопрос дополнительных санкций в отношении Северной Кореи.

Накануне в Южной Корее впервые за шесть лет провели общенациональные учения по действиям при воздушной тревоге. Учения объявили на фоне подготовки КНДР к повторной попытке отправить на орбиту военный спутник.

Сеул, Наталья Рязанова

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