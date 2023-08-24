Президент ЮАР официально объявил о расширении БРИКС

В БРИКС в 2024 году войдут шесть новых стран – Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Их полноценное членство в организации начнется с 1 января. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам 15-го саммита БРИКС, который завершается в Йоханнесбурге.

«Мы приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноформатными членами БРИКС», – сказал Рамапоса. Он подчеркнул, что прием новых участников в БРИКС является первой фазой процесса расширения межгосударственного объединения.

«Мы достигли консенсуса по первой фазе процесса расширения, другие фазы последуют», – сказал Рамафоса.

Президент России Владимир Путин отметил, что было непросто принять как данное решение, так и согласовать итоговую декларацию БРИКС. «Должен отметить, что, как выяснилось, эта работа была непростой, и президент Рамафоза проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС», – сказал глава российского государства (цитата по сайту Кремля).

Путин также заявил, что Россия продолжит работать над расширением влияния БРИКС в мире. «Хочу заверить всех коллег, что мы будем продолжать то дело, которое мы с вами сегодня начали, – по расширению влияния БРИКС в мире», – сказал российский президент.

При этом Путин признал, что вопрос создания единой расчетной валюты БРИКС является сложным. «Это сложный вопрос, но мы так или иначе будем двигаться по решению этих проблем»,– отметил он.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовал решение принять в состав БРИКС новых членов. По его словам, это решение послужит дальнейшему укреплению объединения, «укрепит веру стран в новый миропорядок».

Председатель КНР Си Цзиньпин охарактеризовал нынешнее расширение БРИКС как историческое. Оно отражает «решимость государств-членов БРИКС сотрудничать с развивающимися странами», – заявил китайский лидер.

Президент Бразилии Лула да Силва со своей стороны заявил, что с принятием новых участников ВВП БРИКС составит 37% от глобального ВВП в отношении паритета покупательской способности. По его словам, на долю БРИКС будет приходиться 46% населения планеты. «Мы приняли новые критерии для членов, которые в будущем могут присоединиться к объединению. Мы также приняли решение о применении национальных валют, что сможет сократить нашу зависимость от волатильности рынков», – заявил бразильский президент.

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор накануне сообщил, что участники БРИКС пришли к соглашению по расширению группы.

Сейчас БРИКС объединяет пять государств: Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К началу саммита организации в ЮАР намерение присоединиться к БРИКС выразили 23 государства. В их числе Алжир, Аргентина, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Саудовская Аравия, Таиланд, ОАЭ, Венесуэла и Вьетнам. В поддержку расширения объединения высказывались, в том числе Бразилия и Китай.

Йоханнесбург, Наталья Петрова

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