Ухудшение отношений между Москвой и Кишиневом происходит по вине Молдавии, которая превращается в «логистический придаток» Украины. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. На Смоленской площади предостерегли Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс поддержки Украины.

«Фиксируем последовательное превращение Молдавии в логистический придаток киевского режима. Кишинев сразу после начала специальной военной операции начал масштабные поставки на Украину различных товаров – горюче-смазочных материалов, медикаментов, продовольствия», – заявила Захарова.

Она добавила, что «не может не вызывать обеспокоенности информация о проработке вопроса доставки через территорию Молдавии грузов военного назначения».

В связи с этим МИД РФ предостерег официальный Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс «поддержки» Украины. Как отметила Захарова, это «не только поставит под угрозу стабильность и безопасность в регионе, но и фактически превратит Молдавию в соучастника военных преступлений киевского режима».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»