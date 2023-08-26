«Гордятся этим»: глава МИД Венгрии раскрыл большую проблему ЕС

Евросоюз гордится своей неспособностью приблизить мир на Украине, тогда как его конкурентоспособность из-за украинского конфликта опустилась на самый низкий уровень. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1.

«Евросоюз как одна из самых сильных политических интеграций в мире был неспособен достичь того, чтобы мы оказались хотя бы на шаг ближе к миру», – отметил он (цитата по РИА «Новости»).

Как отметил Сийярто, большая проблема еще и в том, что ЕС гордится этим.

Венгерский министр также добавил, что риск эскалации конфликта на данный момент выше, чем это было раньше, а конкурентоспособность ЕС в политической и экономической интеграции «хуже, чем когда-либо».

Кроме того, Сийярто указал, что ряд европейских политиков подвержены «военному психозу» – в отличие от своего населения. «Ни венгры, ни европейцы не ответственны за эту войну, поэтому совершенно неправильно и морально нисколько не обоснованно заставлять нас или европейцев платить за нее», – подчеркнул он.

Сийярто также заявил, что политики Евросоюза не хотят признавать провала санкционных мер, поскольку опасаются потерять свои кресла.

«Надо честно сказать, что санкционная политика провалилась. И ее сторонники этого пока не признают только потому, что если санкционная политика провалилась, то встает вопрос – а что с политиками, которые ее продвигали?

Логическое продолжение этой мысли – политиков, продвигавших санкции и выступавших за них, надо снять, потому что кто-то должен понести ответственность за ущерб, нанесенный Европе», – сказал министр.

Будапешт, Наталья Петрова

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