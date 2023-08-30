Шойгу велел наладить выпуск современных РЛС в режиме 24/7

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Тульской области, в том числе на заводе концерна «Алмаз-Антей», выпускающем современные радиолокационные системы. По итогам инспекции министр потребовал организовать на предприятии круглосуточную работу на протяжении семи дней в неделю, сообщается в телеграм-канале Минобороны.

По информации ведомства, гендиректор АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков доложил Шойгу о наращивании темпов производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в части ВС РФ, выполняющие задачи в зоне СВО.

Руководитель предприятия отметил, что за счет проведенной за последние два года реконструкции и техперевооружения, потенциальные производственные мощности увеличились в разы. Кроме того, по словам Новикова, был освоен серийный выпуск новейших образцов радиолокационных средств разведки огневых позиций.

На совещании с руководством предприятия и профильных органов военного управления глава Минобороны поставил задачу нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения.

«В ходе специальной военной операции важнейшая роль отводится, на сегодняшний день, контрбатарейной борьбе и обеспечению нашей группировки всем необходимым для ее ведения. Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы», – подчеркнул Шойгу в ходе совещания.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»