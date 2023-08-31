Посол Антонов потребовал от США вернуть России похищенную дипсобственность

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов потребовал от США «прекратить вакханалию» и вернуть российским дипломатам похищенную дипсобственность. Он напомнил, что дело, в связи с которым у россиян отобрали здания, развалилось, но санкции до сих пор не отменили.

31 августа 2017 года американские власти использовали новый способ ограничить работу российских дипломатов. Они потребовали закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско и торговое представительство в Вашингтоне. Позже те же требования пришли относительно дипсобственности РФ в штатах Мэриленд, Нью-Йорк, Вашингтон.

«Американские власти по-рейдерски заблокировали доступ к суверенным объектам российской собственности, сняв с них дипиммунитет. США грубо нарушили основополагающие нормы международного права. Все это происходило под предлогом якобы российского вмешательства в американские выборы. Дело о «сговоре Дональда Трампа с Москвой» развалилось, а все введенные санкции остались», – пояснил Антонов.

Посол отметил, что в течение шести лет российское посольство добивалось доступа к дипломатической недвижимости хотя бы для оценки ее состояния. Написаны сотни обращений, но на все получен отказ. Американские власти заявляют, что только «запретили использовать» здания, в право собственности у России никто не отбирал.

«Налицо псевдолегитимная попытка жонглирования базовыми юридическими понятиями. Требуем от Вашингтона прекратить вакханалию, соблюсти международные обязательства и вернуть все до единого объекты похищенной у нас дипсобственности в США», – цитирует посла пресс-служба дипмиссии.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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