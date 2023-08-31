Минобороны Японии запросило рекордный оборонный бюджет на 2024 год

Министерство обороны Японии запросило рекордные 7,7 трлн иен или 53 млрд долларов в качестве расходов на оборону в 2024 году. Оборонный бюджет вырос в рамках плана Токио повысить военные расходы до 2% от ВВП, как в странах НАТО.

Сумма оборонных расходов на 2024 год на 13% превысила долю в бюджете 2023 года. И это сумма без учета 200 млрд иен – ежегодных расходов на размещение военных баз США, пишет агентство Kyodo.

Порядка 755,1 млрд иен из запрошенной суммы планируется потратить на противоракетную оборону, в том числе, закупку ракет дальнего действия. Еще 595,1 млрд иен выделят на закупку транспортных вертолетов, чтобы ускорить развёртывание сил в случае необходимости.

Ожидается, что около 379,7 млрд иен потратят на строительство двух эсминцев с разработанной в США системой противоракетной обороны «Иджис». Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Еще порядка 75 млрд иен уйдет на разработку вместе с США ракет-перехватчиков для гиперзвукового оружия.

Агентство отметило, что наращивание оборонных бюджетов стало значительным отходом Токио от положений Конституции. Согласно Основному закону, Япония проводит только оборонно-ориентированную политику. Власти объясняют такой шаг угрозами, якобы исходящими от Пхеньяна, Пекина и Москвы.

Токио, Наталья Рязанова

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