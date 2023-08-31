«Вектор распада»: Медведев рассказал о бегстве с Украины 40% населения

Население Украины насчитывает не более 19,7 млн человек, т.е. 40% украинцев сбежали из своей страны, подсчитал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, такой отток населения указывает на распад государства.

Украинские специалисты на начало февраля 2022 года насчитали в стране 37,6 млн человек населения. По данным ООН, после начала специальной военной операции в Европу уехали 8,6 млн человек, в том числе 2,869 млн человек – в Россию.

Медведев уточнил, что к началу февраля 2022 года в Россию по учебе или работе уже выехали 1,9 млн украинцев. Российская сторона зарегистрировала прибытие более 5,2 млн граждан Украины после начала СВО. Еще 5,1 млн человек живут в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях, ставших частью РФ.

«Когда мы вычитаем сегодняшнее население неподконтрольных Киеву регионов, эмигрантов и прочих, получаем совсем грустные цифры. А именно – 19,7 млн человек. За пределами страны уже 17,9 млн. Конечно, кто-то может вернуться, хотя верится в это с трудом. Вектор распада виден отчётливо», – пояснил Медведев в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что отток населения с Украины не прекращается. В стране уже осталось не более 40% от численности населения на начало XXI века.

«С таким количеством бросающих своё государство граждан киевскому режиму и его «Украине» скоро будет нечем себя обслуживать, не говоря уж о том, чтобы воевать», – допустил Медведев.

В Киеве подсчитали, что число работоспособных граждан на Украине в 2023 году сократилось на 39,2% по сравнению с 2021 годом. Верховная рада готовит запрет на выезд из страны для подростков 16-18 лет.

Москва, Наталья Рязанова

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