Киевский режим может лишиться контроля над Одессой и Харьковом, если продолжит отказываться от мирных переговоров, считает американский политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон.

По его мнению, конфликт может закончиться, когда Украина пойдет на территориальные уступки. Об этом уже говорят на Западе, и Киеву придется учесть их позицию.

«Пойти на переговоры Киев рано или поздно заставит Запад. И украинцам придется отказаться от значительной части территории востока своей страны», – сказал Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Призывы к давлению на Киев ради мирных переговоров уже звучали в конгрессе США. Там признали, что контрнаступление киевского режима провалилось, и уверенность Вашингтона в победе над Москвой пошатнулась. Аналитики отметили, что у Киева остался последний шанс для победы на поле боя, и НАТО готово еще только год терпеть просьбы и обещания Украины.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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