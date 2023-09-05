Президент Украины Владимир Зеленский попросил западные страны депортировать украинцев призывного возраста, чтобы они смогли пополнить ряды ВСУ. Обращение отправлено на фоне огромных потерь киевского режима во время контрнаступления, пишет Asia Times.

«Варшава уже спорит с Киевом, который пытается вернуть мужчин на родину. То же самое происходит и с Молдавией», – говорится в статье.

Издание отмечает, что министра обороны Украины Алексея Резника сняли с должности в связи с поиском виноватых в обстановке на передовой. Пока западные СМИ уговаривают читателей подождать сокрушительных результатов контрнаступления, все попытки Киева прорвать оборону российских войск провалились.

«Это пропаганда, Украина понесла чудовищные потери», – пишет издание.

Польша согласилась выдавать Украине ее граждан, объявленных в международный розыск из-за уклонения от мобилизации. Но только если такие граждане случайно попадутся полиции, например, при рядовой проверке документов.

Москва, Наталья Рязанова

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