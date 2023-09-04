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Понедельник, 4 сентября 2023, 13:25 мск

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Польша приготовилась выдавать украинцев призывного возраста

Польша среди других стран Евросоюза ожидает лавину запросов на выдачу граждан Украины призывного возраста. Варшава насчитала около 80 тыс. украинцев 18-60 лет на своей территории, пишет Rzeczpospolita.

С конца февраля 2022 года в Польшу въехали 2,87 млн украинцев в возрасте 18-60 лет, а выехали – около 2,8 млн. Порядка 80 тыс. граждан Украины остаются на польской земле. На фоне больших потерь Киева во время контрнаступления это значимая цифра для возможного пополнения ВСУ.

В комитете по нацбезопасности, обороне и разведке Верховной рады Украины допустили, что многие из покинувших страну могут быть уклонистами. Чтобы вернуть их, по уголовным делам проведут международный розыск.

Пресс-секретарь польской полиции Мариуш Чарка заверил в готовности ведомства задерживать украинцев, бежавших с родины. Если при обычной проверке документов выяснится, что на гражданина Украины выдан ордер, его задержат, и суд решит вопрос об экстрадиции.

Киеву уже выдали украинцев, причастных к незаконному выезду подлежащих призыву земляков из страны.

На Украине вскрыли масштабную схему организации нелегального выезда за границу граждан, подлежащих мобилизации. Желающим за 7-10 тыс. долларов оформляли поддельные документы о непригодности к военной службе.

Запад предложил киевскому режиму мобилизовать еще три миллиона человек, чтобы добиться перевеса в конфликте с Россией. По последним данным, на Украине осталось не более 23 млн граждан 18-60, и из них мужчин – около 10 млн.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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