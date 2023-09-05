В Лондоне заявили о высоком качестве подбитого на Украине танка Challenger 2

Минобороны Великобритании во вторник, 5 сентября, заявило, что экипаж впервые в истории подбитого танка Challenger 2 выжил благодаря качественной британской технике, – сообщает телеканал Sky.

Источник в минобороны Соединенного королевства в комментарии телеканалу сказал: «Кадры уничтожения танка Challenger 2 на Украине подчеркивают качество оборудования, которое Великобритания предоставляет во время конфликта. В танках, которые Украина имела в своем распоряжении до поддержки Запада, шансы экипажа выжить невредимым были равны нулю».

Ранее сегодня британская государственная вещательная корпорация BBC подтвердила уничтожение танка Challenger 2 российской армией.

«Это первый случай в истории. До сих пор ни один такой танк не был потерян именно в бою. Единственной уничтоженной считалась боевая машина, которую в 2003 году в Ираке случайно подбили свои же», – сообщает BBC.

Лондон, Иван Бабурин

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