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Вторник, 3 октября 2023, 14:25 мск

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У Великобритании иссякли запасы вооружений для Украины

У Великобритании закончились запасы вооружений, которые она могла передает киевскому режиму. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителя командования ВС королевства.

«Мы передали [Украине] практически все, что могли себе позволить. Остающиеся у нас танки Challenger 2 будут модернизированы до Challenger 3. Они необходимы нам для этого. Чем больше танков мы отдаем, тем меньшим количеством мы располагаем», – отметил собеседник издания.

Таким образом, Киев едва ли может рассчитывать на новые поставки британских танков помимо 14 уже переданных ранее.

«Мы продолжим поставлять технику для обеспечения Украины, но сейчас им нужны такие вещи как средства ПВО и артиллерийские боеприпасы, а все это у нас закончилось», – приводит газета слова источника.

По его мнению, в этой связи другие государства должна взять на себя больше нагрузки по передаче техники ВСУ.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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