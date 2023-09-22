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Пятница, 22 сентября 2023, 11:12 мск

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Великобритания поставила Украине ядовитые танки и БМП

Британская техника, поставленная на Украину в качестве военной помощи, может содержать ядовитый асбест. Об этом сообщает Daily Express.

По данным издания, Минобороны Британии признало наличие в корпусе бронетехники, отправленной Киеву, токсичных компонентов. «Более двух тысяч единиц британского вооружения могут содержать потенциально смертельно опасные материалы из асбеста в своих корпусах», – говорится в статье.

В частности, асбест мог быть включен в состав материалов, использованных при изготовлении танков Challenger 2, боевых машин пехоты Warrior и бронетранспортеров Bulldog.

Ранее было доказано, что асбест может стать причиной развития смертельных заболеваний, в том числе онкологических. Вещество проникает в легкие и провоцирует возникновение рака.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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