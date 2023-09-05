Российские военные уничтожили в зоне спецоперации первый британский тяжелый танк Challenger 2, поставленный украинским войскам. Об этом сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Боевая машина нацистов была сожжена в боях под Работино на Ореховском направлении Запорожского фронта», – написал политик в своем телеграм-канале. Он прикрепил к посту видео с горящим танком на обочине дороги.

Как отметил Рогов, британские танки стоят на вооружении резервной 82-й бригады ВСУ, которая, по замыслу киевского режима, должна была дойти до Крыма, но фактически терпит поражение еще на первой линии российской обороны в Запорожье.

Всего Лондон, по официальным данным, передал Украине 14 танков Challenger 2.

Телеграм-канал «Военная хроника», в свою очередь, сообщает, что британский танк предположительно, был уничтожен ударом артиллерии. ВСУ могли потерять первый Challenger 2 еще на прошлой неделе, предположили авторы канала.

В сообщении со ссылкой на данные подписчиков из 1430-го полка, отмечается, что та же бронегруппа ВСУ, которая лишилась британского танка и танка Т-64БВ для прикрытия, уже давно пыталась выходить на огневые рубежи.

«За их маршрутами внимательно наблюдали, и когда наземные войска ВСУ убедились, что их не «встречает» российская артиллерия, украинские танки зашли в специально отведенную для этого зону поражения, где и были уничтожены», – пишет «Военная хроника».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»