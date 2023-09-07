Bloomberg: страны G20 договорились об общей позиции по конфликту на Украине

Страны «Группы двадцати» заранее согласовали свои позиции по украинскому конфликту. Китай и Индия отказались осуждать действия России в Донбассе, передает агентство Bloomberg со ссылкой на французских чиновников.

«Все страны G20 договорились об общих формулировках относительно конфликта на Украине. Но компромисс с Россией все же необходимо найти», – сказал источник.

По его словам, китайская делегация высказала более мягкую позицию на переговорах по итоговому коммюнике саммита G20, чем в прошлом году. Но Китай и Индия все равно отказались осуждать действия России на Украине.

Лидер КНР Си Цзиньпин отказался ехать на саммит «Группы двадцати». В ближайшее время он нанесет визит в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»