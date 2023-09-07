Украинская курятина разорила фермеров в Европе

Французские птицеводы страдают из-за нечестной конкуренции со стороны производителей с Украины. Об этом заявил председатель межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер в интервью Figaro. По его словам, наплыв украинской курятины нанес большой ущерб птицеводству во Франции и привел к разорению фермеров.

Напомним, 5 июня Еврокомиссия продлила беспошлинный ввоз мяса кур с Украины, из-за этого, по словам Шеффера, произошло удвоение украинского экспорта курятины в страны Европы. Если до конфликта на Украине на французский рынок поступало 10 тысяч тонн украинской курятины, то теперь – 20 тонн, отметил он.

«Это настоящий взрыв, взрывной рост. Наши коллеги – немцы, голландцы, поляки – тоже находятся в ситуации разорения», – указал Шеффер. «Наплыв украинских кур дестабилизирует рынок», – констатировал он.

По мнению Шеффера, ошибочно поддерживать Украину, «не вглядевшись внимательно», кто получает выгоду, передает RT. Эксперт считает, что прибыль от продажи курятины идет не на помощь украинскому народу, а крупнейшему на Украине производителю мяса кур – холдингу МНР, которым владеет местный олигарх.

Шеффер призвал Европейскую комиссию защитить французских производителей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ЕС судом, если будут продлены ограничения на импорт украинской сельхозпродукции. Об этом он заявил в обращении участникам саммита «Триморье» в Румынии (страны-участницы Румыния, Болгария, Словакия, Польша, Венгрия, Молдова, – прим. ред.). Зеленский призвал отказаться от ограничения экспорта в страны ЕС украинской агропродукции, обозвав мероприятие «трехстеньем» и «пятистеньем».

Париж, Наталья Петрова

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