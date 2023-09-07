Глава ЕК решила надавить на ОАЭ за помощь России в обходе санкций – СМИ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена надавить на президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, чтобы его страна не помогала России обходить санкционный режим.

«Высокопоставленное официальное лицо Европейского союза намерено, как ожидается, усилить давление на Объединенные Арабские Эмираты, чтобы пресечь экспорт попавших под санкции товаров в Россию», – пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Евросоюзу не понравились сообщения, что ОАЭ стали чаще импортировать в Россию технологии из Европы и США. А также популярность Эмиратов в качестве туристического направления у российских туристов.

По данным агентства, в качестве первого шага ЕС хочет получать от ОАЭ больше данных о торговле.

Запад все больше озабочен тем, что антироссийские санкции не оказали на экономику России того эффекта, на который рассчитывалось. Напротив, все больше негативных последствий ощущают сами западные страны. Еврокомиссия составила официальную инструкцию для европейского бизнеса для борьбы с обходом санкций. При торговле с третьими странами операторы ЕС обязаны проверять, как их деловые партнеры соблюдают ограничения, сообщила пресс-служба ЕК.

Параллельный импорт заработал так активно, что Минпромторг РФ решил сократить список разрешенных к ввозу в страну в рамках этой процедуры. В перечне оставят только те товары, в которых есть «неудовлетворенная потребность». Хотя ФАС призвала власти распространить механизм параллельного импорта на все категории товаров, кроме тех, производство которых локализовано в России.

Москва, Наталья Рязанова

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