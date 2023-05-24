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Среда, 24 мая 2023, 15:43 мск

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Власти хотят сократить список товаров параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли предлагает оптимизировать список брендов, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Параллельный импорт должен быть только на те товары, в которых есть неудовлетворенная потребность. Поэтому мы будем корректировать список имен, разрешенных к ввозу без разрешения правообладателя», – цитирует министра газета «Известия».

По его словам, с момента создания первого перечня товаров параллельного импорта число позиций в нем уже было сокращено в три раза. Минпромторг намерен и дальше уменьшать этот список, чтобы создавать условия для развития собственных производителей.

Мантуров не стал уточнять, за счет каких торговых марок перечень могут изменить в ближайшее время. «Мы не можем со 100-процентной вероятностью предположить, что будет в 11-м, 12-м, 13-м пакетах санкций, так как истерия коллективного Запада в этом плане не знает границ», – подчеркнул он.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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