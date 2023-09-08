Реестр иноагентов пополнили солист «Порнофильмов»*, режиссер, журналист, политик и еще двое

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов шесть солиста группы «Порнофильмы»* Владимир Котляров*, режиссер Мумин Шакиров*, журналист Андрей Мальгин*, политик Наталья Пелевина*, историк Николай Митрохин*, депутат города Ефремов (Тульская область) Ольга Подольская*.

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства в пятницу, 8 сентября, говорится, что Владимир Котляров* «открыто выступал в поддержку Украины. Осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов, в частности, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации...Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

Андрей Мальгин* «осуществлял деятельность, направленную на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации. Открыто выражал поддержку Вооруженным Силам Украины».

Научный сотрудник исследовательского центра в Германии Николай Митрохин* «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, высказывался в поддержку Вооруженных Сил Украины, активно взаимодействовал с иностранными агентами».

Наталья Пелевина* «негативно высказывалась в отношении граждан РФ, распространяла недостоверную информацию о деятельности органов безопасности РФ, а также занималась деятельностью, направленную на формирование антироссийских взглядов».

Ольга Подольская* «выступала против специальной военной операции на Украине и участвовала в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной в РФ нежелательной».

Мумин Шакиров «выступал против специальной военной операции на Украине и осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов».

*Физлицо/организация признаны в России иностранными агентами

Москва, Иван Бабурин

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