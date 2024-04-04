Депутат нашел в словах музыканта-иноагента признаки дискредитации армии

Депутат Госдумы Андрей Альшевских добился от полиции проведения проверки высказываний солиста рок-группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (внесен в реестр иностранных агентов).

В своем телеграм-канале Альшевских опубликовал ответ от ГУ МВД по Москве на свой запрос. В нем говорится, что в высказываниях Котлярова* на хостинге youtube.com усматриваются признаки действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ. Материалы проверки направлены в прокуратуру.

«Даже покинув страну, они не могут успокоиться. Лают как моськи. Опускаются до оскорблений. Мимо ушей можно пропустить многое, но никому не позволим дискредитировать нашу армию. Спросим за каждое слово», – резюмировал Альшевских.

Напомним, Котлярова внесли в список иноагентов в прошлом году. В сообщении Минюста говорится, что Владимир Котляров* «открыто выступал в поддержку Украины. Осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов, в частности, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации... Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

* Владимир Котляров признан иноагентом

Екатеринбург, Елена Владимирова

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