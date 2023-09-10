Москалькова получила более 40 жалоб в связи с выборами

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила более 40 жалоб на нарушения во время предвыборной агитации. Глава СПЧ Валерий Фадеев отметил спокойную обстановку на выборах: голосование проходит без скандалов.

«Всего мы получили 41 обращение на сегодняшний день, касающиеся нарушений предвыборной агитации», – цитирует Москалькову «Интерфакс».

В аппарате омбудсмена установлены мониторы наблюдения, через которые сотрудники мониторят процесс. И это помогло выявить несколько нарушений.

«Нами было выявлено несколько случаев нарушений. Все данные передавались в режиме реального времени в ЦИК, в прокуратуру, в территориальные избиркомы, срочно принимаются меры по устранению возникших проблем», – говорится в телеграм-канале омбудсмена.

В аппарате круглосуточно действует «горячая линия». На этот номер россияне звонили, чтобы узнать порядок голосования, и задавали вопросы, «когда образовалась электронная пробка». Поступило порядка 20 консультативных звонков.

Члены СПЧ также мониторят ход выборов и работают в 12 регионах России, включая Москву, пояснил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев. Он отметил «очень высокий уровень общественного контроля», что помогает поддерживать спокойную обстановку.

«Скучно. Вот раньше было скандалы, интересно, наезды. Но все-таки выборы в органы власти – это не цирк. Мое впечатление и по этому году, и по прошлому, что российская избирательная система самая совершенная в мире», – сказал глава СПЧ.

Москва, Наталья Рязанова

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