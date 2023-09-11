НАТО запланировала крупнейшие со времен холодной войны маневры – СМИ

НАТО готовится к проведению военных учений с участием порядка 41 тыс. военнослужащих. Запланированные на начало 2024 года маневры станут самыми масштабными со времен холодной войны, пишет Financial Times.

Учения будут носить название «Стойкий защитник» и станут «ключевой частью демонстрации Москве готовности альянса к войне». Участники намерены отработать совместные действия «при отражении российской агрессии, направленной против одной из стран альянса».

Для создания сценариев для маневров будут использованы настоящие географические данные. Участвовать в учениях будут не менее 41 тыс. военных, более 50 кораблей и боевые самолеты, для которых запланировано 500-700 вылетов.

По данным издания, учения запланированы на февраль-март 2024 года в ФРГ, Польше, странах Балтии. Руководство НАТО пригласило для участия 31 страну альянса и Швецию в надежде, что к началу маневров она сможет получить одобрение своей заявки от Турции и Венгрии.

В июне НАТО провела в Европе крупнейшие в истории организации учения военно-воздушных сил Air Defender 23.

Брюссель, Наталья Рязанова

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