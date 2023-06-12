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НАТО начинает крупнейшие учения военно-воздушных сил Air Defender 23

Фото: официальный сайт НАТО

Североатлантический альянс начал в Европе крупнейшие в истории НАТО учения военно-воздушных сил с участием около 250 самолетов, в том числе новейших F-35. Как пишет Bloomberg, в военной операции, получившей название Air Defender 23, участвуют более 20 стран.

Учения проходят на территории Германии, Нидерландов и Чехии с целью проверки способности ВВС реагировать на кризис в Европе на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией.

Агентство отмечает, что учения проводятся на фоне планов Альянса по масштабной перестройке модели вооруженных сил, которая приведёт в состояние повышенной боевой готовности около 300 000 военнослужащих, а также создаст возможности для увеличения боевых групп на восточном фланге.

Берлин, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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