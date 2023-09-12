Путин признал, что доходы россиян остаются довольно скромными

Доходы россиян, в том числе реальные заработные платы, постепенно увеличиваются, однако все еще остаются достаточно небольшими. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.

«Реальные заработные платы растут в этом году, это правда, и реальные доходы населения растут. Но в целом все-таки они являются довольно скромными», – сказал глава государства в ответ на предложение сделать обязательным страхование жилья (цитата по ТАСС).

По этой причине «повесить на людей обязанность страховать в обязательном порядке жилье я не могу», – подчеркнул Путин. При этом он заявил, что к этому надо идти постепенно.

Владивосток, Наталья Петрова

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