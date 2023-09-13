Москва выразила недовольство заявлением Баку о выборах в новых регионах РФ

Россия по дипломатическим каналам провела демарш для Азербайджана, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала неприемлемой оценку Баку в отношении выборов в новых регионах РФ.

Азербайджанский МИД заявил, что отказывается признавать результаты выборов в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях РФ. В Баку посчитали, что выборы в новых регионах не имели юридической силы.

«Такие оценки не могут нами приниматься, это неприемлемые оценки. Они не согласуются с союзническим уровнем отношений между нашими странами. Мы исходим из того, что в Баку должны относиться к вопросам территориальной целостности нашей страны с тем же уважением, на которое наши партнеры рассчитывают уже с нашей стороны, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджанской Республики», – сказала Захарова на брифинге в рамках Восточного экономического форума.

Дипломат отметила, что эта позиция Москвы доведена до Баку по дипломатическим каналам.

«По дипломатической линии перед азербайджанской стороной был проведен демарш. Мы высказали все по этому поводу», – приводит слова Захаровой ТАСС.

НАТО осудила выборы в ЛДНР, Запорожье и Херсонщине, вновь назвав их частью Украины. ЦИК РФ признал выборы в новых регионах РФ состоявшимися.

Москва, Наталья Рязанова

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