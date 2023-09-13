Минобороны: поврежденные при ракетной атаке ВСУ корабли полностью восстановят

Минобороны России заявило, что два корабля ВМФ, пострадавшие в результате ночной ракетной атаки Украины на Севастополь, будут полностью восстановлены и продолжат службу.

«Два корабля Военно-Морского Флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в городе Севастополь и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе. Силы ПВО сбили семь крылатых ракет. В результате попадания украинских ракет повреждения получили два корабля, находящиеся на ремонте, отметило ведомство.

После атаки на южной площадке судоремонтного завода начался пожар, уточнил мэр Севастополя Михаил Развозжаев. В результате удара, по предварительной информации, пострадали 24 человека, состояние четверых оценивается как средней степени тяжести, добавил он. Позже Развозжаев сообщил, что пожар на Севморзаводе «фактически ликвидирован».

Москва, Наталья Петрова

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